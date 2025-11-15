

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فینال رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی جمعه ۲۳ آبان ماه در فضای باز به نام (اسپورت بلوار پرومنادا) پیگیری شد.

در فینال این رقابت ها، تیم ملی موی تای زنان با سه نماینده و تیم ملی موی تای مردان با یک نماینده حضور داشتند.

مجید هاشم بیگی نماینده موی تای کشورمان در مبارزه پایانی وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم برای کسب مدال طلا برابر موی تای کار عراقی قرار گرفت.

راند اول و دوم این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۹ به سود نماینده عراق تمام شد.

در راند سوم هم نماینده عراق برنده این دیدار معرفی شد و در نهایت این بازی با نتیجه ۳۰ بر ۲۶ به سود نماینده عراق تمام شد و نماینده کشورمان مدال نقره را کسب کرد.

پیش از این، فرشته حسن‌زاده، نماینده وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران، مقابل رقیبی از مغرب قرار گرفت و با کسب نشان نقره به کار خود پایان داد.

فاطمه حسینی، نماینده وزن ۶۰-۶۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای بانوان کشورمان، در فینال بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل موی‌تای‌کار باتجربه و صاحب عنوان ترکیه‌ای بازی را واگذار و عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

زهرا اکبری نماینده وزن ۵۵–۵۰ کیلوگرم تیم ملی موی تای بانوان کشورمان در فینال ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ایران ریاض به نشان نقره دست یافت.

مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و جواد نصری رئیس انجمن موی تای کشورمان از نزدیک این رقابت‌ها را تماشا کردند.





فاطمه ممانی (زنان) همراه با مسعود عبدالمالکی و حسین فراهانی (مردان) دیگر نمایندگان تیم ۷ نفره موی تای ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی بودند که از کسب مدال بازماندند.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی هم به این شرح هستند:

نشان طلا

۱- سامیار عبدلی (شنا - ۵۰ متر قورباغه)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - یک ضرب)

۳ - فاطمه صادقی (کاراته - کاتا انفرادی)

۴ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - دوضرب)

۵ - سارا بهمنیار - (کاراته)

۶- تیم ملی فوتسال

۷ - آتوسا گلشادنژاد (کاراته)

۸- ندا شهسواری و شیما صفایی (تنیس روی میز - دوبل)

۹- تیم ملی والیبال

۱۰- ندا شهسواری (تنیس روی میز)

نشان نقره

۱- امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی (تنیس روی میز -تیمی)

۲- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - ۸۸ کیلوگرم - مجموع)

۳- علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم یکضرب)

۴ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم مجموع)

۵- علیرضا نصیری (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم)

۶- هومر عباسی (شنا - ماده ۵۰ متر کرال پشت)

۷- مرتضی نعمتی (کاراته)

۸- صالح اباذری (کاراته)

۹- فرشته حسن زاده (موی تای -وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم)

۱۰- زهرا اکبری (موی تای -وزن ۶۰- کیلوگرم)

۱۱- فاطمه حسینی (موی تای - وزن ۶۵-۶۰ کیلوگرم)

۱۲- مجید هاشم بیگی (موی تای - وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم)

نشان برنز

۱- مریم بربط (جودو - وزن ۷۰- کیلوگرم)

۲- دانیال شه بخش (بوکس - ۶۰ کیلوگرم)

۳- محمد قاسمی، مهدی غلامی، علی رشیدپور و متین سهران (شنا - ۴ در ۲۰۰ متر)

۴- ریحانه کریمی (وزنه برداری - دو ضرب ۶۹ کیلوگرم)

۵- ریحانه کریمی (وزنه برداری - مجموع ۶۹ کیلوگرم)

۶- ایلیا صالحی پور (وزنه برداری - مجموع ۸۸ کیلوگرم - دوضرب)

۷- ندا شهسواری، شیما صفایی و ستایش ایلوخانی (تنیس روی میز)

۸- محمدمهدی غلامی (شنا - ۲۰۰ متر پروانه)

۹- زهرا حسینی (وزنه برداری - ۷۷ کیلوگرم)

۱۰ - علیرضا معینی (وزنه برداری - دسته ۹۴ کیلوگرم دو ضرب)

۱۱ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - یک ضرب)

۱۲ - مهسا بهشتی (وزنه برداری - دسته ۸۶ کیلوگرم - مجموع)

۱۳ - محمد قاسمی (شنا - ۲۰۰ متر آزاد)

۱۴ - رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - دوضرب)

۱۵- رضا حسن پور (وزنه برداری - دسته ۱۱۰ کیلوگرم - مجموع)

۱۶- امیرحسین هدایی و بنیامین فرجی (تنیس روی میز - دونفره)

۱۷- تیم ملی والیبال زنان