پخش زنده
امروز: -
مجید هاشمبیگی، مویتای کار کشورمان پس از کسب نشان نقره ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی به دنیای حرفهای خود در این رشته پایان داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجید هاشمبیگی، نماینده وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم مویتای ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی پس از پایان مبارزه با حریف عراقی در فینال و کسب مدال نقره این دوره بازیها، با بوسیدن رینگ مسابقه، از دنیای حرفهای مبارزه خداحافظی کرد.
هاشمبیگی به همراه مربی خود و داور دیدار فینال، مراسم خداحافظیاش را برگزار کرد.