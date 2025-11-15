نامزد‌های بهترین فیلم پانزدهمین دوره جوایز ایسفا امروز شنبه بیست و چهارم آبان در خانه سینما به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جلسه از هفتمین فصل از نمایش‌های سینماتک ایسفا به نمایش نامزد‌های بخش بهترین فیلم پانزدهمین دوره جوایز ایسفا اختصاص پیدا کرده است.

امروز شنبه ۲۴ آبان از ساعت ۱۶ فیلم‌های «رد دانه‌های معلق» ساخته ساسان خوش‌نیت، «دریا می‌آرامد» ساخته مریم بختیاری، «متهم اظهار پشیمانی نکرد» ساخته رامین سلطانی و «عنوان مجموعه: لاکپشت» ساخته احساس معجونی در سالن سیف‌الله داد خانه سینما نمایش داده می‌شود.

سلسله نمایش‌های سینماتک ایسفا تا آخر اسفند روز‌های شنبه هر هفته در خانه سینما برگزار می‌شود.