همزمان با سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، هفت پویانمایی اقتباسی از کتابهای ماندگار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهصورت رایگان برای عموم منتشر میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این ویژهبرنامه سینمایی از امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز میشود و تا پایان روز جمعه ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت. مخاطبان و علاقهمندان میتوانند برای تماشای این مجموعه انیمیشنها به پرتال سینمایی کانون به نشانی nama.kpf.ir/FilmDailyCAst مراجعه کنند.
در این طرح، مجموعهای از آثار برگزیده امور سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شامل انیمیشنهای «ماهیگیر و بهار» اثر سیدحسن سلطانی، «سگی که مرض داشت» به کارگردانی پروین تجوید، «کشاورز و ربات» به کارگردانی عبدالله علیمراد، «وقتی که بچه بودم» و «قدم یازدهم» به کارگردانی مریم کشکولینیا، «نقاش و پرنده» اثر سعید ترخانی و «ننهکلاغه و روباهه» به کارگردانی محمدعلی سلیمانزاده در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این اقدام را با هدف پیونددادن دنیای خیال کتابها با تصویر متحرک و همچنین ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان، نوجوانان و خانوادهها اجرا میکند. ارائه این آثار فرصتی فراهم میآورد تا مخاطبان سفر هیجانانگیزی به جهان داستانهای کتابهای کانون پرورش فکری تجربه کرده و تبدیل قصههای خواندهشده به تصاویر دلنشین را از نزدیک مشاهده کنند.
امور سینمایی کانون از تمامی اعضا و دوستداران کتاب دعوت کرده است تا از این فرصت استفاده کنند و از محتوای تولیدشده در این مجموعه بهرهمند شوند.
سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار میشود و کانون پرورش فکری نیز همزمان با این رویداد ملی، با برگزاری برنامهها و طرحهای فرهنگی، ترویج فرهنگ مطالعه را در میان کودکان و نوجوانان دنبال میکند.