عضو ایرانی هیات ژوری مسابقات موی بازیهای همبستگی اسلامی اشتباه داوری را در دیدار فینال وزن ۶۰_ ۵۵ کیلوگرم را تایید کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحلیم برازنده عضو هیات ژوری مسابقات مویتای بازیهای همبستگی اسلامی درباره روز پایانی مسابقات مویتای گفت: سطح مسابقات مویتای واقعا بالا بود و خوشبختانه تیم ایران هم عملکرد خوبی داشت، اما در روز پایانی نشد از این فرصت خوبی استفاده کنند.
برازنده همچنین ادامه داد: داشتن چهار نماینده اتفاق مهمی بود، اما بنا به هر دلیلی نشد از این فرصت برای کسب مدال طلا استفاده کنیم.
عضو هیات ژوری مسابقات در پاسخ به این سئوال که به نظر میرسید در شکست دختران ایرانی در دیدار فینال اشتباه داوری تاثیر گذار بود؟ تاکید کرد: فینال دوم دختران ایران یعنی مسابقه زهرا اکبری مقابل حریف ترکیهای بسیار نزدیک بود و به نظرم داوران میتوان رای به برتری زهرا اکبری بدهند.
او همچنین در پاسخ به اینکه چرا به عنوان عضو ایرانی هیات ژوری به این موضوع ورود نکرد؟ گفت: هیات ژوری در شرایطی میتواند به این موضوع ورود کند که رای داوران با هم اختلاف داشته باشد، اما داوران همه رای به حریف اکبری دادند.
هر چند که نظر شخصی من این است که میتوانست در این یک مسابقه رای داوران چیز دیگری باشد.