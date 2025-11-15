چشم آسمان ایلام به آمدن اولیـن باران پاییزی، روشن شد

چشم آسمان ایلام به آمدن اولیـن باران پاییزی، روشن شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بارش باران پس از مدت‌ها انتظار، مناطق مختلف استان را در برگرفت.

کارشناس هواشناسی ایلام گفت: یک سامانه بارشی از نواحی غربی وارد جو استان شده و تا روز یک‌شنبه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

احسان احمدی‌نژاد اظهار کرد: بنابر اعلام اداره‌کل هواشناسی استان، قدرت این سامانه در مجموع ضعیف تا متوسط ارزیابی شده است؛ با این حال در برخی مناطق بارش‌ها به‌صورت محلی و نقطه‌ای شدت می‌گیرد.

وی افزود: ماهیت این سامانه ناپایدار است و بارش‌ها به‌صورت منقطع و ناگهانی رخ می‌دهد؛ بنابرایـن احتمال آب گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها و جاری شدن روان آب‌ها در مناطق مستعد وجود دارد.

احمدی‌نژاد اضافه کرد: با نفوذ این سامانه، دمای هوا بین ۴ تا ۶ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و براسـاس پیش‌بینی‌ها، شهروندان ایلامی از ساعات اولیه شب و بامداد، هوایی خنک‌تر را تجربه کنند.