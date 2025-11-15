پخش زنده
رئیس سابق شورای اسلامی استان البرز گفت: فعالیت فرهنگی و اجتماعی نیاز به امکانات و زیرساخت دارد؛ این در حالی است که ماهدشت از سرانه فرهنگی ناچیزی برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، ناصر گروسی با حضور در برنامه «رهیافت» با موضوع چالشهای شهر ماهدشت گفت: شهر ماهدشت از پتانسیل صنعتی و سنتی کشاورزی برخوردار است؛ اما بسیاری اراضی کشاورزی این شهر به دلیل کم آبی از بین رفته است.
وی در برنامه «رهیافت» بیان کرد: تخریب باغات و تغییر کاربریها منجر به بروز آسیبها و چالشهای فرهنگی میشود، آن چنان که در بسیاری از موارد نیز شاهد نقض قوانین در تفکیک اراضی هستیم.
گروسی در برنامه زنده رادیو البرز ادامه داد: راه حل این مشکل، استفاده از جواز شهرکهای مسکونی است؛ مردم میتوانند به راحتی خرید و فروش انجام دهند و بدون اینکه با چالشی مواجه شویم؛ باید با مدیریت زمان در این خصوص پیش برویم.
وی در خصوص برپایی برنامههای فرهنگی و هنری در ماهدشت در برنامه رهیافت یادآور شد: در جایگاه مطالبه گری باید ببینیم ایا شهر ماهدشت جزو شهر کرج است؟ نهادهایی همچون اداره ورزش و جوانان باید دید که چه نظر و ایدهای دارند تا برای اجرای برنامه های فرهنگی در این شهر برنامه ریزی کنند.
وی با حضور در برنامه زنده رادیو البرز ادامه داد: در سالهای ابتدایی شورا، به دنبال تاسیس و راه اندازی فرهنگسرایی در شهر ماهدشت بود و با پیگیریهایی که انجام شد تصمیم به تخصیص ۵۰ میلیون تومان برای تاسیس آن شد، اما متاسفانه این فرهنگسرا تاسیس نشد.
عضو اسبق شورا در برنامه رادیویی البرز اذعان داشت: فعالیت فرهنگی و اجتماعی نیاز به امکانات و زیرساخت دارد؛ این در حالی است که ماهدشت از سرانه فرهنگی ناچیزی برخوردار است. کمبود سالنها، فضاهای اجتماعی و شوراهای محلهای که گاهی غیرفعال میشوند و با مردم ارتباط ندارند باعث میشود تا فعالیتهای فرهنگی با سرعت کمتری پیش رود.
گروسی در برنامه رهیافت بیان کرد: در سطح شهر ماهدشت پارکینگ کم داریم، این در حالی است، که آموزش فرهنگ عمومی به عنوان یک وظیفه برای دستگاههای مجری و یکی از وظایف شهرداریها در فرهنگسراها است اما شهر ماهدشت با وجود جمعیت ۱۰۰ هزار نفری فاقد حتی یک فرهنگسرا است.