به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز،‌ ناصر گروسی با حضور در برنامه «رهیافت» با موضوع چالش‌های شهر ماهدشت گفت: شهر ماهدشت از پتانسیل صنعتی و سنتی کشاورزی برخوردار است؛ اما بسیاری اراضی کشاورزی این شهر به دلیل کم آبی از بین رفته است.

وی در برنامه «رهیافت» بیان کرد: تخریب باغات و تغییر کاربری‌ها منجر به بروز آسیب‌ها و چالش‌های فرهنگی می‌شود، آن چنان که در بسیاری از موارد نیز شاهد نقض قوانین در تفکیک اراضی هستیم.

گروسی در برنامه زنده رادیو البرز ادامه داد: راه حل این مشکل، استفاده از جواز شهرک‌های مسکونی است؛ مردم می‌توانند به راحتی خرید و فروش انجام دهند و بدون اینکه با چالشی مواجه شویم؛ باید با مدیریت زمان در این خصوص پیش برویم.

وی در خصوص برپایی برنامه‌های فرهنگی و هنری در ماهدشت در برنامه رهیافت یادآور شد: در جایگاه مطالبه گری باید ببینیم ایا شهر ماهدشت جزو شهر کرج است؟ نهاد‌هایی همچون اداره ورزش و جوانان باید دید که چه نظر و ایده‌ای دارند تا برای اجرای برنامه های فرهنگی در این شهر برنامه ریزی کنند.

وی با حضور در برنامه زنده رادیو البرز ادامه داد: در سال‌های ابتدایی شورا، به دنبال تاسیس و راه اندازی فرهنگسرایی در شهر ماهدشت بود و با پیگیری‌هایی که انجام شد تصمیم به تخصیص ۵۰ میلیون تومان برای تاسیس آن شد، اما متاسفانه این فرهنگسرا تاسیس نشد.

عضو اسبق شورا در برنامه رادیویی البرز اذعان داشت: فعالیت فرهنگی و اجتماعی نیاز به امکانات و زیرساخت دارد؛ این در حالی است که ماهدشت از سرانه فرهنگی ناچیزی برخوردار است. کمبود سالن‌ها، فضا‌های اجتماعی و شورا‌های محله‌ای که گاهی غیرفعال می‌شوند و با مردم ارتباط ندارند باعث می‌شود تا فعالیت‌های فرهنگی با سرعت کمتری پیش رود.

گروسی در برنامه رهیافت بیان کرد: در سطح شهر ماهدشت پارکینگ کم داریم، این در حالی است، که آموزش فرهنگ عمومی به عنوان یک وظیفه برای دستگاه‌های مجری و یکی از وظایف شهرداری‌ها در فرهنگسرا‌ها است اما شهر ماهدشت با وجود جمعیت ۱۰۰ هزار نفری فاقد حتی یک فرهنگسرا است.