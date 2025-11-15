پخش زنده
کمیته بینالمللی پارالمپیک (IPC) با اعلام برترینهای جوایز ورزشهای پارالمپیکی سال ۲۰۲۵، نام سیما لیموچی از ایران را بهعنوان برنده جایزه «داوطلب برتر» معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با پایان مهلت نظرسنجی و رایگیری عمومی، دکتر سیما لیموچی از سوی کمیته بینالمللی پارالمپیک به عنوان برنده جایزه داوطلب برگزیده سال ٢٠٢۵ معرفی شد.
جوایز بینالمللی پارالمپیک هر دو سال یکبار و با هدف تقدیر از دستاوردهای برجسته در عرصه ورزشهای پارالمپیکی به فعالان این عرصه اعطا میشود و امسال نیز این جوایز از میان بیش از ۲۰۰ نامزد در ۱۱ بخش مختلف اعطا شد که دکتر لیموچی از ایران نیز موفق به کسب این افتخار شد.
سیما لیموچی سالها در حوزه آموزش، توانمندسازی و توسعه مشارکت اجتماعی فعال بوده است و توانست با رأی عمومی هواداران و پس از برگزاری نظرسنجی آنلاین از ۳۰ اکتبر تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵، این عنوان را از آن خود کند.
لیموچی از چهرههای شناختهشده در توسعه ورزش افراد دارای اختلالات بینایی و بهویژه ورزشهای پارالمپیکی در ایران است. او با فعالیتهایی نظیر آموزش و انگیزهبخشی به دانشجویان، برگزاری کارگاههای تخصصی، فعالیت بهعنوان کلاسبند در پارا تنیس روی میز، و هدایت تیم داوطلبان در «روز ملی پارالمپیک» نقش مهمی در گسترش آگاهی عمومی ایفا کرده است.
همچنین همکاری با یونسکو در بزرگداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت»، مشارکت در تدوین برنامههای توسعهای کمیته ملی پارالمپیک، حمایت از پارا تنیس روی میز در بازیهای پاراآسیایی جوانان، و طراحی برنامههای فراگیر برای کودکان دارای معلولیت از دیگر فعالیتهای شاخص اوست.
امسال جوایز ورزشهای پارا ۲۰۲۵ به نمایندگان ۱۰ کشور از پنج قاره اعطا شد که نشاندهنده گستردگی و تنوع استعدادها در جنبش پارالمپیک جهانی است.