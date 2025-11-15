پخش زنده
رئیس پلیس راهور شهرستان بجنورد از یک مورد تصادف منجر به فوت در شهر بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد داودی گفت: در ساعت ۱۷:۴۰ دقیقه عصر دیروز در مسیر ورودی شهر بجنورد قبل از میدان امام رضا یک دستگاه خودروی سواری برلیانس با یک نفر عابر خانمی ۴۲ساله برخورد که متأسفانه منجر به فوت عابر میگردد.
وی با بیان اینکه راننده سواری برلیانس دارای کدهای محدودیت ۷۴ (نقص عضو دوپا) و ۳۱ (عینک طبی) بوده و همچنین محدودیت رانندگی زیر یکسال را داشته، بعلت عدم توجه به جلو با عابر برخورد میکند.
سرهنگ محمد داودی با بیان اینکه عدم روشنایی کافی معبر نیز دراین تصادف تاثیر گذار بوده که برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی تخلفات رانندگی (قصور سازمانها ونهادها) درنظر گرفته شده، از رانندگان خواست تا دقت، تمرکز و توجه لازم را در هنگام رانندگی داشته تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگواری نباشیم.