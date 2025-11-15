پخش زنده
اداره کل راهداری لرستان گفت: در پی اولین بارش پاییزی در استان و لغزندگی جادهها، رانندگان با احتیاط رانندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛در پی اعلام هواشناسی برای اولین بارش پاییزه در لرستان اداره کل راهداری استان نسبت به لغزندگی جاده ها هشدار داد.
راهداری لرستان اعلام کرد:ترکیب گرد و غبار انباشته با آب باران،جادهها لغزنده می شود که میتواند باعث کاهش اصطکاک تایر خودرو با سطح جاده و در نتیجه افزایش خطر حوادث رانندگی شود.
بر این اساس رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت و از هرگونه ترمز ناگهانی یا تغییر مسیر سریع خودداری کنند.
همچنین، رعایت فاصله طولی مناسب و احتیاط در پیچها و شیبها از اقدامات ضروری برای جلوگیری از تصادف است.
روشن بودن چراغها در زمان بارندگی و پرهیز از سبقتهای غیرمجاز از دیگر نکات ایمنی است که باید در شرایط بارانی رعایت شود.
همچنین رانندگان پیش از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود مطلع شده و با برنامهریزی مناسب، سفر خود را بهصورت ایمن آغاز کنند.