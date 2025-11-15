به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: در مرکز تحقیقات نهج البلاغه اصفهان تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان موضوع پژوهشی در حوزه نهج‌البلاغه تعریف شده و از میان آنها، حدود ۵۰ طرح علمی و پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی به تصویب رسیده است.

پیام نجفی، به معرفی فعالیت‌های مرکز تحقیقات نهج‌البلاغه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان (اصفهان) پرداخت و تاکید کرد: این مرکز که با همکاری موسسه نور و دانشگاه آزاد اسلامی تأسیس شده، تاکنون بیش از ۳۰۰ عنوان موضوع پژوهشی در حوزه نهج‌البلاغه تعریف کرده و از میان آنها، حدود ۵۰ طرح علمی و پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی به تصویب رسیده است.

وی افزود: برگزاری نشست‌های علمی مستمر در سراسر کشور و تعامل با مراکز تحقیقاتی خارج از ایران از جمله فعالیت‌های این مرکز بوده و خوشبختانه تاکنون چند طرح مشترک علمی بین‌المللی نیز در حال اجراست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان همچنین از توسعه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی در این حوزه خبر داد و گفت: آموزش مبانی نهج‌البلاغه برای دانشجویان و حتی دانش‌آموزان از برنامه‌های مهم دانشگاه آزاد اصفهان است و تلاش داریم با ترویج مفاهیم حکمرانی علوی، آموزه‌های امیرالمؤمنین (ع) را در زندگی و زیست اجتماعی امروز به‌صورت کاربردی پیاده کنیم.