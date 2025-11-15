پخش زنده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،رئیس پلیس راه استان سمنان علت تصادف اتوبوس و تریلی در جاده سبزوار به میامی را خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس اعلام کرد.
سرهنگ موسی بزرگی گفت : حادثه تصادف اتوبوس و تریلی ساعت پنج بامداد امروز در جاده سبزوار به میامی در ورودی روستای ابراهیم آباد رخ داد .
در این حادثه اتوبوس مسیر اصفهان به مشهد با ۱۱ سرنشین از سمت راست به یک دستگاه تریلی برخورد کرد .
وی افزود : علت این حادثه بی توجهی راننده اتوبوس به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی وی است .
همه سرنشینان اتوبوس به بیمارستان امام حسین شاهرود منتقل شدند و هم اکنون ۲ نفر از مجروحان بستری شده اند و بقیه در حال بررسی وضعیت سلامت هستند .