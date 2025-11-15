به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،آقای وجیه الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی در سیرجان گفت : دوشرکت معدنی استان کرمان در سیرجان یعنی گهر زمین و گل گهر 20 در صد ازاثر گذاری درزنجیره مواد معدنی و مواد اولیه در کشور دارند که باید با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی تامین نقدینگی برای مواد اولیه این شرکت ها حل شود.

وی افزود : کاهش سود گهرزمین و گل گهربه دلیل افزایش قیمت انرژی و موارد و مشکلات موجود دیگرنداشتن نقدینگی از نکاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد و اعضای کمیسیون اصل 90 که امروز بازدید هم داشتن از این منطقه کمک کنند گلو گاهها و نکاتی که می تواند مشکلات را حل و رفع کند ازجمله : تامین ارز حاصل از صادرات و عرضه آن در تالار دوم و تامین مواد اولیه و همچنین تامین نقدینگی بتوانند با همکاری اعضای کمیسیون اصل 90 مشکلات حل شود.

وی افزود : نکته مهم مورد توجه که شرکت های ما در حالی دارند شرایط را پیش می برند که هرروز نرخ و سهم انرژی از قیمت تمام شده بالاتر هست و قطعا ما بخشی را ممکن هست کمک کنیم اما ما به سمتی می رویم که ما قیمت های تمام شده مان از بهره وری بالاتر است.

آقای جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی عنوان کرد : به طور مثال استفاده از تراک هایی که می تواند هزینه سوخت و حمل و نقل را کاهش دهد و بار هزینه جاری را کاهش دهد استفاده از نوار نقاله هایی که که مواد را حمل کنند و ما باید حمایت کنیم.

وی گفت : البته نکته قابل توجه اینکه ما به دنبال طرح تولید ورق گرم هستیم که در گل گهر و سهامداری گل گهر سیرجان انجام می شودوخوشبختانه ما به دنبال این بودیم که خیلی زودتر به بهره برداری برسد چون در کشور کمبود این نوع ورق را داریم که مشکلاتی در تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی داریم لذاامیدواریم که تا خرداد ماه به بهره برداری برسد که این هم یکی از معضلاتی هست که انشاءالله از طریق شرکت های بزرگ مان در کشور حل خواهد شد.

گفتنی است که : ورق گرم یا همان ورق سیاه در صنعت کشتی‌سازی کاربرد دارد و برای ساخت بسیاری از تجهیزات دریایی استفاده می‌شود.

علاوه‌بر این، می‌توان از این محصول حتی در بسیاری از صنایع نظامی هم استفاده کرد.