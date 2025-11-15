رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۷۸ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط وقت دوشنبه وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: هم اکنون رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۷۸ درصد و دید افقی هزار و ۵۰۰ متر گزارش شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۳۰ درجه و کمترین دما ۱۷ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۲۲ درجه سانتیگراد همراه با مه رقیق گزارش شده است.