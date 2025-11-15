به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل آموزش و پرورش استان از افتخارآفرینی دانش‌آموزان دبیرستان استعداد‌های درخشان فرزانگان نهبندان در مسابقات بین‌المللی اختراعات سوئیس خبر داد.

مهدی مرتضوی گفت: دو دانش‌آموز استان، زهرا بافنده و فاطمه‌زهرا ملایی، به ترتیب در محور‌های پزشکی و آزمایشگاه موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره این رقابت جهانی شدند.

وی با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها افزود: در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌ها ویژه دارندگان عنوان INV فدراسیون جهانی مخترعان با حضور بیش از ۶۰۰ اختراع از ۴۰ کشور جهان از جمله ایالات متحده، کانادا، استرالیا، ترکیه، ایران، چین و قطر برگزار شد که دانش‌آموزان مستعد استان توانستند با ارائه ایده‌های نوآورانه نام نهبندان و ایران را در عرصه علمی جهان پرآوازه کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی این دستاورد را نشانه‌ای از استعداد‌های درخشان و ظرفیت‌های بالای علمی فرزندان این مرز و بوم عنوان کرد که می‌تواند الهام‌بخش سایر دانش‌آموزان در مسیر علم، خلاقیت و نوآوری باشد.