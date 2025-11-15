پخش زنده
معاون معماری و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تخصیص ۴۱.۵ میلیارد ریال اعتبار برای تهیه و تکمیل طرحهای توسعه و عمران در ۱۵ شهر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مجتبی عسگری گفت: در نخستین تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۴ از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، ۴۱.۵ میلیارد ریال برای تهیه طرحهای توسعه و عمران شهری در استان اختصاص یافته است.
وی افزود: از مجموع این اعتبارات، ۱۲ میلیارد ریال برای انعقاد قرارداد چهار طرح جامع ـ تفصیلی جدید و ۲۹.۵ میلیارد ریال هم برای تکمیل ۱۱ طرح در دست تهیه در شهرهای استان پیشبینی شده است.
عسگری با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری در این بخش رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: بیش از چهار درصد از کل اعتبارات اختصاصیافته به طرحهای توسعه و عمران کشور، در این مرحله به استان چهارمحال و بختیاری تخصیص یافته که نشاندهنده توجه ویژه به حوزه برنامهریزی شهری در استان است.