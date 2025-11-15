

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز شنبه ۲۴ آبان نیمه‌ابری تا گاهی ابری با کاهش نسبی دما خواهد بود و در ساعات شب احتمال بارش خفیف و پراکنده در ارتفاعات غربی وجود دارد.

اسدی افزود: در روز یکشنبه شرایط نسبتاً پایدار بوده و آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: دوشنبه آسمان مازندران صاف تا نیمه‌ابری است، اما از بعدازظهر به‌تدریج با افزایش ابر، احتمال رگبار باران و وزش باد وجود خواهد داشت.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مازندران گفت: در روز سه‌شنبه نیز آسمان استان نیمه‌ابری تا ابری همراه با کاهش نسبی دما خواهد بود و در ادامه روز از میزان ابرناکی کاسته می‌شود.

وی تصریح کرد: چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته آینده آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری و پایدار خواهد بود.