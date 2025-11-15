نشست طراحان و ناظران گاز استان با هدف ارتقای دانش فنی و ایجاد وحدت رویه در فرآیند طراحی و اجرای تأسیسات گازرسانی در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، گفت: این جلسه با هدف هم‌افزایی دانش فنی مهندسان طراح گاز در سطح استان برگزار شد.

مجتبی سلیمانی افزود: طی سال‌های اخیر، وقوع حوادث تلخ و ناگوار ناشی از گازگرفتگی، برخی از خانواده‌های استان را داغدار کرده و ضرورت توجه جدی به استاندارد‌های طراحی و اجرا را دوچندان کرده است.

سلیمانی اضافه کرد: تلاش شد با برگزاری این نشست، وحدت رویه‌ای بین مهندسان طراح ایجاد شود تا با اجرای اصولی‌تر مقررات، بتوان از بروز آسیب‌هایی که ممکن است در نتیجه طراحی یا اجرای ناصحیح رخ دهد، جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه ایمنی اضافه کرد: امیدواریم با ارتقای سطح فنی مهندسان و همکاری همه دست‌اندرکاران، شاهد کاهش چشمگیر حوادث مرتبط با تأسیسات گاز باشیم.

مسئول کمیته گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز با اشاره به جزئیات این دوره آموزشی گفت: در این دوره، مهندسان فعال حوزه گاز از سراسر استان دعوت شدند تا آموزش‌های تخصصی و نکات نظارتی مطابق با مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان را مرور و به‌ روز کنند.

تقویان افزود: این مقررات مبنای اصلی فعالیت مهندسان گاز است و نظارت دقیق بر اجرای آن، نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات برای شهروندان دارد.

وی با بیان اینکه این دوره، اولین مرحله از برنامه‌های آموزشی سازمان در این حوزه است، اضافه کرد: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده قرار است این آموزش‌ها به صورت دوره‌ای در همه شهرستان‌های استان برگزار شود.

مسئول کمیته گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی مهندسان طراح وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند تا از بروز حوادث ناگوار ناشی از گاز جلوگیری شود گفت: در این برنامه تلاش شده مهندسان با آخرین دستورالعمل‌ها و استاندارد‌ها مطلع شوند.