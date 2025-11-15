پخش زنده
با گشت و کنترل و پایش یگان حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه در مناطق آببندانی و مزارع روستاهای بخش بندرکیاشهر تعداد زیادی تورآلات و دامهای هوایی جمع آوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه، با اشاره به اینکه برابر قانون شکار و صید، گستراندن هرگونه تور آلات و دام هوایی در هر مکانی ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد گفت: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان، با اجرای گشت و کنترل و پایش در مناطق آببندانی و مزارع روستاهای بخش بندرکیاشهر، با هماهنگی قضایی و پشتیبانی پاسگاههای انتظامی منطقه با هدف مقابله با شکار و صید پرندگان مهاجر و زمستان گذران، تعداد زیادی تورآلات و دامهای هوایی جمع آوری کردند.
رامین حسین زاده با اشاره به روش شکار با تور هوایی در آبندانها و شالیزارها گفت: در این روش شکارچیان با برپایی تور آلات غیرمجاز و رها کردن تعدادی پرنده اهلی در آبگیرها و زمینهای کشاورزی و با پخش صدای ضبط شده و جلب نظر پرندگان وحشی که در تاریکی شب قادر به دیدن تورها نیستند، این پرندگان را بصورت دسته جمعی به دام میاندازند که از بی رحمانهترین روش شکار پرندگان است.
وی از دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده این تخلفات، مورد را به اداره محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه و یا تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع دهند.