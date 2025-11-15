در کنفرانس سه ساله کمیته بین المللی موزه‌ها (ایکوم) در شهر دبی، گلناز گلصباحی به عنوان یکی از دو معاون هیات اجرایی این کمیته برای سه سالانه آینده انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم گلصباحی و نصیر الدرماکی از امارات ، معاونان ایکوم انتخاب شدند . گلناز گلصباحی در دو دوره گذشته ، یکی از اعضای هیات اجرایی کمیته بین المللی موزه‌ها (ایکوم) بود.

در سه سال پیش رو ریاست ایکوم بر عهده آنتونیو رودریگوئز از آمریکاست و مجمع سه سال بعد ، در هلند برگزار می‌شود.

بیست و هفتمین کنفرانس عمومی شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM) با حضور بیش از ۴۵۰۰ نفر از شامل متخصصان و علاقمندان از ۱۱۹ کشور جهان، با بیش از ۴۰۰ سخنران، ده‌ها جلسه سخنرانی کلیدی که به بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها در دنیای امروز موزه‌شناسی و موزه‌داری می‌پردازند،در دبی آغاز شد و تا ۲۶ آبان ماه ادامه دارد.

موضوع این رویداد آینده موزه‌ها در جوامع در حال تغییر سریع خواهد بود. شورای مشورتی شورای بین المللی موزه‌ها (ICOM) دبی را به عنوان میزبان بیست و هفتمین کنفرانس عمومی خود در سال ۲۰۲۵ انتخاب کرد. پرچم ایکوم، علامت نمادینی که به کمیته سازمان‌دهی کنفرانس عمومی بعدی ایکوم سپرده شده بود، به طور رسمی در طول مجمع ۲۰۲۲ که در پراگ برگزار شد، به دبی منتقل شد.

هر سه سال یک بار، جامعه بین‌المللی موزه‌ها برای بزرگ‌ترین کنفرانس بخش خود گرد هم می‌آیند.

کنفرانس عمومی ایکوم از زمان اولین ویرایش خود در سال ۱۹۴۸، به مرکزی معتبر برای تبادل نظر در مورد مسائل موضوعی که امروزه موزه‌ها با آن برخورد می‌کنند و مبتکرانه‌ترین راه حل‌های پیرامون آنها تبدیل شده است.