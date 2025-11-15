پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه بیست و چهارم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۷، خرمشهر با ۱۵۷، کارون با ۱۶۲، ماهشهر با ۱۵۹، آغاجاری با ۱۵۷، بهبهان با ۱۵۳، هویزه با ۱۶۴، سوسنگرد با ۱۷۰، ملاثانی با ۱۶۶، شوشتر با ۱۷۲، باغملک با ۱۵۳، دزفول با ۱۶۱ و اندیمشک با ۱۶۱ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در اهواز با ۴۳۹ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قهوهای و خطرناک قرار دارد و شهرهای هفتکل، اندیکا، لالی و شوش در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای شادگان، هندیجان، رامشیر، رامهرمز، ایذه، دزپارت و مسجدسلیمان در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.