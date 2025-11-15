به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: با وجود اینکه طرح زمستانی راهداری از نیمه آذر ماه هر سال آغاز می‌شود، اما با توجه به شرایط جوی عوامل راهداری استان در آماده باش هستند و در صورت نیاز به کاربران جاده‌ای، خدمات رسانی می‌کنند.

فرخی افزود: در بازدید از راه‌ها و راهدارخانه‌های استان، وضعیت مقدار ذخیره سازی شن و نمک در سوله‌ها و همچنین تجهیزات راهداری زمستانه مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان‌جنوبی گفت: برخی از محور‌های استان در فصول سرد با بارش فراوان برف و یخبندان مواجه می‌شوند که نیاز است برای جلوگیری از مسدود شدن این مسیر‌ها پیش از شروع سرما تمهیداتی اندیشیده شود.

فرخی مقدار شن و نمک مورد نیاز در طرح راهداری زمستانی را ۱۴ هزار هزار تن عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۲ هزار تن شن و نمک به موجودی‌های انبار اضافه شده است.

فرخی افزود: برای خدمت رسانی ۳۴ راهدارخانه و پایگاه راهداری و ۳۸ باب مجتمع خدماتی رفاهی آماده شده و در خدمت کاربران جاده‌ای خواهند بود.

به گفته وی ۱۸۰ نفر راهدار، با ۱۵۴ دستگاه ماشین آلات راهداری و ۳۰ اکیپ راهداری در طرح راهداری زمستانی وظیفه خدمت رسانی به مردم را برعهده دارند.