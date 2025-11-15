معاون امنیتی انتظامی استاندار کرمان گفت: مراکز فکری دشمنان ایران دو راهبرد ایجاد ناامیدی و دامن‌زدن به اختلافات داخلی را دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رحمان جلالی در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی سواد رسانه‌ای، هوش مصنوعی و خبرنویسی در سیرجان با تحلیل وضعیت جهانی و محوریت یافتن جنگ نرم رسانه‌ای گفت: میدان روایت، جایی است که خبرنگار فرمانده آن است.

وی با اشاره به ارزیابی برخی مراکز راهبردی بین‌المللی درباره جنگ‌های اخیر رژیم صهیونیستی افزود: هدف دشمن در این نبردها، ایجاد شکاف ملی و کاهش انسجام حول محور حکومت‌هاست و از همین رو نقش خبرنگاران تنها یک فعالیت رسانه‌ای نیست، بلکه به وظیفه‌ای تمدنی تبدیل شده است.

جلالی تأکید کرد: قلم شما سنگرشکن است و هر خبر امیدآفرین، گامی در مسیر ساخت تمدن اسلامی محسوب می‌شود و مراکز فکری دشمنان جمهوری اسلامی دو راهبرد اصلی را دنبال می‌کنند: ایجاد ناامیدی و دامن‌زدن به اختلافات داخلی؛ راهبرد‌هایی که خبرنگاران باید با آنها مقابله کنند.

سرهنگ حمیدرضا حسین‌خانی، معاون سپاه ثارالله استان کرمان نیز با تبیین ابعاد نوین جنگ رسانه‌ای و شناختی اظهار کرد: نبرد امروز نه نظامی است و نه صرفاً سیاسی؛ بلکه جنگی تمدنی در سطح جهانی است.

وی با بیان اینکه انسان امروز با آزمونی «متفاوت و سنگین‌تر» نسبت به نسل‌های پیشین روبه‌روست، افزود: دشمن با اتکا به ابزار‌های رسانه‌ای و شناختی می‌کوشد تحقق تمدن اسلامی و ظهور را به تأخیر بیندازد.