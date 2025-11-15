پخش زنده
اتحادیه بولیواری برای مردمان آمریکای ما (آلبا) با صدور بیانیهای رسمی، تشدید لفاظیهای خصمانه و تحریکآمیز آمریکا علیه ونزوئلا را قاطعانه محکوم کرد و هشدار داد که هرگونه اقدام نظامی علیه کاراکاس، کل منطقه کارائیب را با بیثباتی بیسابقهای روبهرو خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، اتحادیه بولیواری برای مردمان آمریکای ما (آلبا) روز جمعه با صدور بیانیهای، ضمن اعلام حمایت کامل از دولت و ملت ونزوئلا، اقدامات اخیر دولت ایالات متحده را به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: اتحادیه آلبا تشدید تهاجم در قالب اظهارات خصمانه و تحریکآمیز از سوی سخنگویان دولت ایالات متحده علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا را قاطعانه محکوم میکند. این اظهارات از سوی چهرههایی بیاعتبار و فاقد اقتدار اخلاقی بیان میشود که به دروغها و بهانههای مضحک برای ساختن سناریویی متوسل شدهاند که مردمان ما آن را به خوبی میشناسند.
این اتحادیه با صراحت کامل هشدار داد: اگر ایالات متحده جرأت کند از عملیات روانی و رسانهای خود به سمت یک حرکت نظامی جنونآمیز برای تجاوز به ونزوئلا جهش کند، کل منطقه کارائیب وارد یک بیثباتی بیسابقه خواهد شد. هیچ قدرتی نباید صلح منطقهای را تهدید کند یا آگاهی مردمان ما را دستکم بگیرد.
آلبا تأکید کرد که هرگونه تلاش برای تحمیل زور بر یک ملت مستقل، فوراً ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تمام آمریکای لاتین و کارائیب را که باید به عنوان یک "منطقه صلح" باقی بماند، تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این بیانیه هدف واشنگتن را نه دفاع از اصول، بلکه "بازیافت همان دستور کار مداخلهجویانه همیشگی، ریشهدار در دکترین بیاعتبار مونرو" و تلاش برای "احیای یک طبقه سیاسی الیگارشی شکستخورده" توصیف کرد و با قاطعیت افزود: همانند تمام دفعات گذشته، آنها شکست میخورند و دوباره شکست خواهند خورد.
در پایان، آلبا ضمن تأکید بر حمایت کامل خود از ونزوئلا، این کارزار رسانهای و اطلاعات نادرست را تنها بازتابی از "انحطاط سیاسی" طراحان آن دانست و اعلام کرد: مردمان ما فریب تهدیدهای توخالی و گفتارهای پست را نخواهند خورد.