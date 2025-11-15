پخش زنده
معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا از فراهم شدن سرمایهگذاری عمومی در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: یکی از کارهای بزرگی که امروز به دنبال تحقق آن هستیم گسترش نیروگاههای پشتبام خانگی است.
امیر دودابی نژاد معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: امروز یک روند جدید سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیرها شروع شده است؛ همچنین سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر که در برخی موارد به دلیل تأمین مالی متوقف شده بود امروز فعال شده است.
وی ادامه داد: بخش زیادی از پروژههایی که در سالهای گذشته غیرفعال بود امروز فعال شده است؛ به طوری که در ماههای اخیر نیروگاههای تجدیدپذیر جدید در حال ورود به مدار تولید و بهره برداری هستند.
معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات ساتبا از فراهم شدن سرمایهگذاری عمومی در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر خبر داد و تصریح کرد: یکی از کارهای بزرگی که امروز به دنبال تحقق آن هستیم گسترش نیروگاههای پشت بام خانگی است. این نیروگاهها به عنوان نیروگاههای انشعابی ۵ و ۵۰ کیلو واتی برای بخش خانگی، کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط هستند. اگر بتوانیم این اقدام را به طور گسترده در کشور داشته باشیم به پایداری شبکه و برق ارزان برای هموطنان کمک میکند.