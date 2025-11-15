پخش زنده
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور صبح روز شنبه ۲۴ آبان وارد شیراز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسین افشین در بدو ورود به شیراز در فرودگاه بین المللی این شهر مورد استقبال حسینعلی امیری استاندار فارس و جمعی از مدیران و مسئولان استان قرار گرفت.
معاون علمی رئیسجمهور ابتدا به شهرستان جهرم سفر می کند و با حضور در مرکز رشد این شهرستان، ضمن بازدید از روند فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان این مرکز، در جریان آخرین دستاوردهای فناورانه و طرحهای نوآورانه قرار می گیرد.
در ادامه نشست مشترکی با حضور حسین افشین و مسئولان استان در فرمانداری جهرم برگزار می شود تا ظرفیتهای علمی و فناوری منطقه بررسی و برای توسعه اقتصاد دانشبنیان در جنوب استان فارس برنامه ریزی شود.
معاون علمی رئیسجمهور در ادامه سفر به فارس از طرح کشوری آبخیزداری در شهرستان فسا بازدید و روند اجرای آن را بررسی میکند.