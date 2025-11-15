به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی گفت: توزیع شیر در هر استان متناسب با برطرف‌شدن موانع انجام می‌شود.

به گفته سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، حجم هر بطری شیر ۲۰۰ سی‌سی با ۲.۵ درصد چربی است و تنها شیر درجه A برای توزیع در مدارس مورد تأیید است.

فرهادی گفت: آموزش وپرورش در بحث شیر مدرسه وظیفه عملکردی قانونی ندارد بلکه همراهی و همکاری می‌کند,، چون این طرح به شدت روی سلامت دانش آموزان و هم یادگیری آنها تاثیر مثبت دارد و آموزش و پرورش با وجود اینکه وظیفه مستقیم ندارد، همراهی کرده و در کنار سایر وظایفش از ظرفیت موجودش استفاده کرده و در این طرح همیشه همراهی بوده است.

سخنگوی آموزش و پرورش ادامه داد: بودجه شیر مدرسه امسال ، پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. فرهادی درباره تعداد موردنظر برای توزیع شیر هم گفت: اگر از اول مهر شروع می‌کردیم ، پیوسته بود و هیچ مشکل و محدودیت منابع وجود نداشت، برنامه برای ۷۰ نوبت بود، اما قطعا این تعداد کمتر خواهد شد.