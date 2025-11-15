به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگلیلویه و بویراحمد، در هفته پنجم لیگ دسته دوم فوتبال کشور تیم دنای یاسوج نماینده کهگیلویه و بویراحمد میزبان تیم ستارگان سرخ تهران بود.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی یاسوج برگزار شد تیم دنای یاسوج با تشویق گرم تماشاگران توانست به تک گل وحید خشتام در دقیقه ۵۰ از روی یک ضربه کاشته حریف قدر پایتخت نشین خود و صدر نشین مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال را با نتیجه ۱ بر صفر شکست دهد.

با این پیروزی، تیم دنای یاسوج به رده دوم جدول لیگ دسته دوم فوتبال کشور صعود کرد و مسیر خود برای صعود به دسته اول فوتبال کشور را محکم‌تر کرد.