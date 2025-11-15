مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری از تامین آب روستای پوراز شهرستان کیار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمد کریمی گفت : با تامین آب آشامیدنی روستای پوراز در منطقه مشایخ از توابع بخش ناغان شهرستان کیار آبرسانی سیار در این روستا پایان یافت.

وی افزود: به واسطه خشکسالی چشمه‌های تامین کننده آب این روستا علاوه بر کاهش آبدهی با فرار آب نیز مواجه شدند که مجبور به آبرسانی سیار بودیم لذا با تمهیدات لازم و انجام کارهای فنی آب مورد نیاز اهالی این روستا تامین شد .

کریمی گفت: با تعبیه یک حوضچه در محل فرار آب و افزودن یک دستگاه پمپ، به وسیله دو ایستگاه پمپاژ آب به مخزن ذخیره روستای پوراز انتقال و در دسترس اهالی قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری با تاکید بر مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از آب آشامیدنی از همه مردم استان درخواست کرد با صرفه‌جویی در مصرف آب، قدر آب موجود را بدانیم و از هدر رفت آن جلوگیری کنیم.