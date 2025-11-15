پخش زنده
یک شرکت دانشبنیان ایرانی با طراحی و ساخت توربین گازی جدید «IGT-۲۷ F»، توان خروجی را افزایش داده و در عین کاهش وزن و فضای مورد نیاز، امکان حفظ تولید پالایشگاهها و میادین نفتی را فراهم کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مسیر بومیسازی فناوریهای پیشرفته صنعت نفت و گاز، طراحی و تولید توربینهای گازی با کارایی بالا و مقاومت محیطی ویژه، به یکی از چالشهای اصلی تبدیل شده است. یک شرکت دانش بنیان، با معرفی توربین گازی صنعتی IGT ۲۷ F، توانسته است نه تنها نیازهای میادین گازی فراساحلی را در شرایط اقلیمی سخت خلیج فارس پوشش دهد، بلکه گامی بلند در توسعه فناوریهای داخلی و کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حساس بردارد.
این توربین با ترکیب نوآوری در طراحی سامانه احتراق، ارتقای پرهها و استفاده از پوششها و آلیاژهای پیشرفته ضد خوردگی، عملکردی پایدار حتی در دماهای بالا ارائه میدهد و با کاهش فضای نصب و وزن سازه، بهرهوری فضایی و اقتصادی میادین گازی را به شکل چشمگیری بهبود میبخشد.
تلاش متخصصان برترین دانشگاهها برای ساخت توربین گازی
فریبا آذریکام یکی از مدیران یک شرکت دانش بنیان ، ابتدا درباره این شرکت توضیح داد و گفت: هدف اصلی این شرکت دستیابی به دانش طراحی و ساخت توربینهای گازی ملی با استفاده از تخصص و تجربه مهندسان ایرانی است. نیروهای متخصص توربوتک در دانشگاههای معتبر ایران همچون دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران تحصیل کردهاند و با تکیه بر دانش فنی روز دنیا، توانستهاند در زمینه طراحی و ساخت توربینهای گازی گامهای بزرگی بردارند.
آذری کام درباره محصول این شرکت گفت: شرکت در راستای پاسخگویی به نیازهای خاص میادین گازی فراساحلی و در شرایط سخت اقلیمی خلیج فارس توربین گازی صنعتی IGT ۲۷ F را طراحی کرده است.
در طراحی این پکیج، دو فاکتور مهم مدنظر قرار گرفت: کاهش فوت پرینت تا ۳۰ درصد برای مدیریت بهینه فضا و وزن سازهها بر روی سکوهای گازی و افزایش توان خروجی تا ۳ مگاوات برای ارتقای عملکرد در شرایط محیطی سخت. علاوه بر این، با توجه به محیطهای خورنده و حضور نمک و رطوبت، از پوششها و آلیاژهای خاص ضد خوردگی استفاده شده است.
نقش کلیدی توربین IGT ۲۷ F در حل ناترازی انرژی و افزایش تولید میعانات گازی
وی ضمن بیان این مطلب که توربین IGT ۲۷ F نقشی کلیدی در حل ناترازی انرژی، افزایش تولید میعانات گازی و جلوگیری از فرار گاز مخزن مشترک پارس جنوبی دارد، تصریح کرد: پیشبینی میشود بیش از ۵۰ دستگاه از این توربین در پروژههای توسعهای پارس جنوبی نصب شود. این محصول با تکیه بر فناوریهای روز دنیا، استانداردهای بینالمللی و طراحی بومی، مسیر خودکفایی صنعتی کشور در حوزه توربینهای گازی را هموار کرده و امنیت انرژی کشور را در سالهای آتی تقویت میکند.
حفظ تولید میادین نفتی و پالایشگاههای پارس جنوبی
آذریکام ادامه داد: با استفاده از توربین IGT ۲۷ F، علاوه بر افزایش توان و بهرهوری، امکان توسعه صادرات و ارتقای رقابتپذیری شرکت در بازارهای داخلی و منطقهای فراهم شده است. این محصول نه تنها عملکرد بهینه و دوام بالایی دارد، بلکه با کاهش فضای نصب و وزن سازه و استفاده از پوششها و آلیاژهای مقاوم، به حفظ تولید میادین نفتی و پالایشگاههای پارس جنوبی کمک میکند و نقش راهبردی در صنعت نفت و گاز کشور ایفا میکند.
وی بیان کرد: این توربین علاوه بر این، کاهش ۳۰ درصدی فضای نصب و وزن سازه نسبت به طراحیهای پیشین، امکان بهرهبرداری بهینه از سکوهای فراساحلی را فراهم کرده است. همچنین نه تنها به حفظ تولید پالایشگاههای پارس جنوبی کمک میکند، بلکه امنیت انرژی کشور را در سالهای آتی تضمین میکند و مسیر توسعه فناوریهای بومی در صنعت نفت و گاز را هموار میسازد.
این فعال فناور اضافه کرد: ما تاکنون دو نوع موتور برای شرکت گاز تولید کردهایم؛ یکی «آنشور» که روی خط ساحلی نصب میشود و دیگری «آفشور» که در داخل دریا نصب میشود و فراساحلی است. این توربینها در ایستگاههای پایلوت نصب و تحت بررسی قرار گرفتهاند و پس از تأیید عملکرد، در تعداد مشخصی از سکوها نصب خواهند شد.
برآورد صرفه جویی ۱۰۰ میلیون دلاری و رایزنیها برای صادرات به روسیه
آذریکام در این باره توضیح داد: اگر همین توربینها از شرکتهای خارجی مانند زیمنس وارد میشد، هزینه هر دستگاه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون یورو بود. با تولید داخلی این توربین، برآورد میشود صرفهجویی ارزی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار برای کشور حاصل شود.
علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت صادرات این توربین و قطعات آن نیز فراهم شده و مذاکرات برای صادرات به بازارهایی مانند روسیه در حال انجام است.