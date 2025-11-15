تیم‌های راه یافته به مرحله پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، مشخص شدند.

صدرنشینی استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در گروه A این مسابقات در مجموع مسابقات رفت و برگشت تیم‌های استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در گروه B نیز تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه به ترتیب اول تا سوم شدند.

بدین ترتیب مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها به شرح زیر برگزار می‌شود:

استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی

رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی