تیمهای راه یافته به مرحله پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاههای کشور، مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در گروه A این مسابقات در مجموع مسابقات رفت و برگشت تیمهای استقلال قم، رعد پدافند ارتش و مقاومت البرز در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.
در گروه B نیز تیمهای نفت و گاز زاگرس جنوبی، دانشگاه آزاد اسلامی و سیناصنعت ایذه به ترتیب اول تا سوم شدند.
بدین ترتیب مرحله نیمه نهایی این رقابتها به شرح زیر برگزار میشود:
استقلال قم – دانشگاه آزاد اسلامی
رعد پدافند ارتش – نفت و گاز زاگرس جنوبی