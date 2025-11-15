رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ما برای ارتقای توانمندی نیرو‌های مسلح متناسب با تهدید، همیشه برنامه داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گویی با تأکید بر لزوم افزایش توان دفاعی، اظهار داشت: ما برای ارتقای توانمندی نیرو‌های مسلح متناسب با تهدید، همیشه برنامه داریم.

دریادار سیاری با اشاره به بهره‌گیری نیروهای مسلح از تجارب جنگ تحمیلی، گفت: اکنون با درس‌آموخته‌هایی که از تجربیات گذشته داریم، قطعاً برنامه‌های بهتر و مناسب‌تری برای مقابله با هرگونه تهدید در دستور کار داریم.

معاون هماهنگ‌کننده آجا همچنین درباره برنامه‌های ارتش برای برگزاری رزمایش‌ها عنوان کرد: رزمایش‌ها برابر با برنامه زمان‌بندی اجرا می‌شود و برگزاری رزمایش‌های مرکب نیز در دستور کار قرار دارد.