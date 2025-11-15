پخش زنده
یک فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی تجدیدپذیر معتقد است، توجه مردم به انرژی خورشیدی پس از ناترازیهای انرژی سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسینی، مدیر بهرهبرداری مجموعه بخش خصوصی سازنده نیروگاههای خورشیدی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری برق، با اشاره به فعالیت چهار نیروگاه خورشیدی این شرکت با ظرفیت هرکدام ۱۰ مگاوات در استانهای فارس و کرمان، از رشد قابل توجه توجه عمومی به انرژی خورشیدی نسبت به سال گذشته خبر داد.
او همچنین به تغییرات مهم در یک شرکت تولیدکننده صفحات خورشیدی در ایران به عنوان اولینهای این صنعت اشاره کرد و گفت: این شرکت پس از جمعآوری خط قدیمی، خط جدید تولید صفحات خورشیدی از نوع "تاپکان" را راهاندازی کرده و اکنون مراحل آموزش نیروی انسانی در جریان است. انتظار میرود از ماه آینده، صفحاتی جدید با توان تا ۷۹۰ وات وارد بازار شوند.
حسینی با اشاره به ناترازیهای انرژی سال گذشته که اینبار نهفقط صنعت، بلکه مردم عادی را هم درگیر کرد، ادامه داد: امسال سطح آگاهی مردم در نمایشگاه تجدیدپذیر تفاوت جدی نسبت به پارسال داشت؛ میزان آگاهی مردم نسبت به انرژی خورشیدی بسیار بالاتر رفته بود؛ علاوه بر فعالان صنعت، تعداد قابل توجهی از بازدیدکنندگان عادی به نمایشگاه آمدند؛ در مجموع فکر میکنم ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش بازدیدکنندگان را نسبت به سال گذشته تجربه کردیم.
او درباره پرتکرارترین پرسش بازدیدکنندگان افزود: دو گروه مخاطب داشتیم؛ پیمانکارانی که برای معرفی توانمندیهای خود مراجعه میکردند و متقاضیانی که قصد احداث نیروگاه داشتند؛ بیشترین سوالها حول قیمت اجرای نیروگاه و قیمت صفحات خورشیدی بود.
محمدصادق زارعی، کارشناس فنی یک شرکت تولیدکننده برق تجدیدپذیر در یزد، با اشاره به نقش قابل توجه نیروگاههای خورشیدی در کاهش آلایندهها و صرفهجویی منابع، خواستار شد؛ در وضعیت فعلی توسعه انرژی خورشیدی در کشور تسریع شود.
او با ارائه یک نمونه عملی توضیح داد: یک نیروگاه خورشیدی ۲ مگاواتی در مدت ۲۰ سال حدود ۶۱ میلیون کیلوواتساعت برق تولید میکند. این میزان تولید منجر به کاهش حدود ۴۰ هزار تن گاز CO₂، حدود ۵ تن گاز CO، بیش از ۱۰۷ تن SO₂ و حدود ۸۰ تن N₂O میشود. اثر زیستمحیطی چنین نیروگاهی معادل کاشت حدود ۱۶۰ هزار اصله درخت است.
به گفته زارعی در شرایط کمآبی کشور، مزیت مهم دیگر این نیروگاهها صرفهجویی ۶۹ هزار متر مکعب آب طی ۲۰ سال بهرهبرداری است؛ رقمی که برابر با مصرف تقریبی ۲۰۰ میلیون بطری آب معدنی است.
این کارشناس فنی، درباره وضعیت فعلی توسعه انرژی خورشیدی در کشور عنوان کرد: در حالی که نیاز واقعی کشور برای پوشش بخشی از کمبود انرژی، ظرفیت احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است، امروز بیش از ۲۷۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور فعال است که نیاز است با وجود رشد چشمگیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در مدت یکساله، بهره گیری از این پتانسیل ایران سرعت یابد.
وی با اشاره به اینکه ایران به طور متوسط ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد، شهرهایی مانند یزد، کرمان، شیراز و قزوین را از مناسبترین مناطق کشور برای توسعه انرژی خورشیدی دانست.
زارعی، یکی از چالشهای فعلی را کمبود زمین مناسب در مجاورت شبکه توزیع برق عنوان کرد: بسیاری از زمینهایی که از نظر تابش ایدهآل هستند، به شبکه نزدیک نیستند. همین مسئله سرعت اجرای طرحها را کم کرده است. اگر زیرساخت شبکه توزیع تقویت و گسترش پیدا کند، سهم انرژی خورشیدی در کشور میتواند چندین برابر افزایش یابد.