رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توانند از امروز با مراجعه به سامانه رسمی ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به نشانی nnhk.ir در این طرح ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدصادق حاتمی با بیان اینکه تاکنون ۱۲ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: ثبت‌نام در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کاملاً رایگان است و هیچ هزینه‌ای از متقاضیان دریافت نمی‌شود.

وی با اشاره به سهم بالای موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها؛ ادامه داد: بر اساس برآوردها، در حال حاضر نزدیک به ۱۴ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که از این میزان حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه فرسوده یا در مرز فرسودگی هستند، تنها در تهران حدود سه میلیون موتورسیکلت فرسوده تردد می‌کند.

حاتمی با اشاره به جزئیات تسهیلات مالی این طرح اظهار کرد: برای جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی، تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومانی بدون سود و برای جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی، تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. همچنین به ازای هر موتورسیکلت برقی، ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یارانه صرفه‌جویی انرژی پرداخت می‌شود.

وی افزود: فرآیند جایگزینی به‌صورت کلید به کلید انجام می‌شود و راکبان بدون وقفه کاری، موتورسیکلت جدید خود را تحویل خواهند گرفت.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت: در مرحله نخست این طرح، ۵ هزار موتورسیکلت برقی و ۶۵ هزار موتورسیکلت بنزینی جدید جایگزین خواهند شد و راکبان فعال در حوزه حمل‌ونقل بار، پست و پلتفرم‌های کاری در اولویت قرار دارند.

حاتمی تأکید کرد: در آینده، دامنه طرح به سراسر کشور گسترش می‌یابد و تمام دارندگان موتورسیکلت‌های فرسوده می‌توانند از مزایای این طرح استفاده کنند..