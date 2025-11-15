به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کاشان گفت: در این حادثه دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های برزک و ازران به محل حادثه اعزام شدند و پس از اقدامات درمانی اولیه و اکسیژن درمانی، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

مهر داد فرزندی پور با هشدار نسبت به سهل‌انگاری در استفاده از وسایل گرمایشی افزود: هر سال در فصل سرما، حوادث ناشی از نشت گاز مونوکسیدکربن جان هموطنان را تهدید می‌کند و بررسی مستمر تجهیزات گرمایشی و تهویه مناسب برای جلوگیری از چنین حوادثی ضروری است.