گاز گرفتگی هشت نفر از اهالی روستای ازوار را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کاشان گفت: در این حادثه دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای برزک و ازران به محل حادثه اعزام شدند و پس از اقدامات درمانی اولیه و اکسیژن درمانی، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.
مهر داد فرزندی پور با هشدار نسبت به سهلانگاری در استفاده از وسایل گرمایشی افزود: هر سال در فصل سرما، حوادث ناشی از نشت گاز مونوکسیدکربن جان هموطنان را تهدید میکند و بررسی مستمر تجهیزات گرمایشی و تهویه مناسب برای جلوگیری از چنین حوادثی ضروری است.