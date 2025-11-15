اداره کل انتقال خون یزد، از مردم دعوت کرد برای اهدای خون به مراکز ثابت و سیار مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اداره‌کل انتقال خون استان امروز ـ شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ ـ با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم نیکوکار یزد اعلام کرد: به‌منظور تقویت ذخایر خونی و پاسخ‌گویی به نیاز بیماران، از همه هم‌استانی‌های عزیز، به‌ویژه دارندگان گروه‌های خونی A مثبت، O منفی، O مثبت و AB مثبت درخواست می‌شود با حضور در پایگاه‌ها و مراکز اهدای خون، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که خون اهدایی مردم نقش مهمی در نجات جان بیماران، به‌ویژه بیماران بستری در مراکز بیمارستانی، جراحی‌ها و بیماران خاص دارد و مشارکت مستمر مردم می‌تواند از ایجاد کمبود جلوگیری کند.

اداره‌کل انتقال خون یزد در پایان با دعوت از مردم برای مراجعه به مراکز ثابت و سیار اهدای خون اعلام کرد: منتظر حضور گرم و یاری‌رسان شما عزیزان هستیم.