اولین باران پاییزی امسال با نفوذ سامانه بارشی، در کرمانشاه آغاز شد که بنا بر توصیه پلیس راهور استان رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رییس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: رانندگی در آب و هوای بارانی و زمین لغزنده با شرایط عادی متفاوت است و توصیه پلیس بیشتر برای رانندگانی است که به تازگی گواهینامه اخذ کرده و با این شرایط آشنایی ندارند.
جعفری تصریح کرد: در آب و هوای بارانی و زمین لغزنده باید فاصله طولی با اتومبیل جلویی به دوبرابر افزایش یابد به خصوص در اولین باران پاییزی که به شدت خیابانها لغزنده است و آب باران حفرههای ریز آسفالت را پر میکند و مواد روغنی و لغزنده در سطح خیابان قرار میگیرند و موجب لغزنده شدن خیابانها و افزایش مساحت ترمز میشود.
وی افزود: توجه به جلو برای پیشگیری از ترمزهای ناگهانی بسیار مهم است، همچنین رعایت سرعت مطمئنه سبب محفوظ مانند زمان عکسالعمل برای راننده میشود.
هم اکنون محورهای کرمانشاه به سمت ماهیدشت، کرمانشاه به سمت بیستون و کرمانشاه به سمت روانسر لغزنده هستند.