

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

٥٧-على مومنى (مازندران)

٦٥ -رحمان عموزاد (مازندران)

٧٤- یونس امامى (تهران)

٨٦-کامران قاسم پور (مازندران)

٩٧-امیر على آذرپیرا (تهران)

١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدى تقوى- احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى

دکتر بدنساز: آقا على قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیرى

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۹ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۹ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۳۰ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶ تا ۱۸: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق