پخش زنده
امروز: -
تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی صبح امروز راهی شهر ریاض محل برگزاری این مسابقات شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر است:
٥٧-على مومنى (مازندران)
٦٥ -رحمان عموزاد (مازندران)
٧٤- یونس امامى (تهران)
٨٦-کامران قاسم پور (مازندران)
٩٧-امیر على آذرپیرا (تهران)
١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: مهدى تقوى- احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى
دکتر بدنساز: آقا على قاسم نیان
ماساژور: سجاد امیرى
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى
برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
پنج شنبه ۲۹ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۹ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق
جمعه ۳۰ آبان ماه:
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۶ تا ۱۸: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق