به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه دیابت نوع دو به صورت تدریجی پیشرفت می‌کند و گاه نشانه‌های شدیدی ندارد، گفت: همین امر موجب تشخیص دیرهنگام بیماری می‌شود و افراد اغلب زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند که بیماری پیشرفت کرده است.

دکتر فریبا مرادی اردکانی بیماری دیابت را شایع‌ترین بیماری متابولیک معرفی کرد که بیش از ۹۰ درصد مبتلایان به نوع دو بیماری و حدود ۱۰ درصد نیز به نوع یک این بیماری مبتلا هستند.

او با اشاره به اینکه در دیابت نوع یک، علائم به سرعت ظاهر شده و علائم شدید بیماری، علت مراجعه بیمار به پزشک است، ادامه داد: در دیابت نوع دو، قند خون به تدریج افزایش می‌یابد، این افراد اغلب بدون علامت بوده و یا علایم آنها شدید نیست و در نتیجه در بسیاری از موارد بیماری تشخیص داده نمی‌شود؛ در حالی که این افراد در معرض خطر بروز عوارض قرار دارند و اغلب زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند و از بیماری خود آگاه می‌شوند که به عوارض مزمن مانند عوارض چشمی، قلبی، کلیوی و درگیری اعصاب بدن دچار شده‌اند.

گروه‌های در معرض خطر ابتلا به دیابت

دکتر مرادی با برشمردن گروه‌های در معرض خطر ابتلا به دیابت گفت: افرادی که سابقه ابتلا به دیابت در افراد درجه یک فامیل دارند، افرادی که مبتلا به پرفشاری خون هستند، افرادی که فعالیت بدنی کافی ندارند، افرادی که اضافه وزن دارند و یا چاق هستند، زنانی که سابقه دو بار یا بیش‌تر سقط خودبه خودی (بدون علت مشخص)، سابقه مرده زایی، سابقه به دنیا آوردن نوزاد با وزن بیش از چهار کیلوگرم و یا بیشتر دارند، زنانی که در یکی از بارداری‌های قبلی خود سابقه دیابت بارداری دارند، بیش از دیگران در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند.

به گفته رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کنترل عوامل خطر، از جمله کاهش وزن به کمک اصلاح رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی، از بروز دیابت پیشگیری کرده و یا دست کم بروز بیماری را به تعویق می‌اندازد.