به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: با فراهم شدن شرایط جوی و تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، فصل کشت گندم پاییزه در شهرستان بهشهر آغاز شد.

سمیه حسنی افزود: با تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌ها، کشاورزان بهشهری با انگیزه و برنامه‌ریزی مناسب، وارد مرحله کشت محصول راهبردی گندم شده‌اند.

وی اظهار کرد: از ابتدای فصل کشت تاکنون ۹۷۱ تن بذر گندم اصلاح‌شده، در بین گندمکاران بهشهر توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر افزود: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر در مزارع حضور دارند و راهنمایی‌های فنی لازم را در زمینه آماده‌سازی زمین، زمان مناسب کاشت، مقدار بذر و روش‌های نوین زراعی با توجه به شرایط آب و هوایی در اختیار کشاورزان قرار می‌دهند.

حسنی با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید گندم گفت: با تکیه بر دانش بومی کشاورزان و استفاده از بذر‌های باکیفیت، انتظار می‌رود در سال زراعی جاری شاهد عملکرد مطلوب و محصولی با کیفیت بالا باشیم.

او در پایان از همراهی کشاورزان، کارشناسان و مراکز جهاد کشاورزی در اجرای طرح‌های زراعی قدردانی کرد و افزود: توسعه پایدار کشاورزی، ارتقای بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان، اولویت اصلی جهاد کشاورزی بهشهر است.