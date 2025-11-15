به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: با مشارکت نفر از ۲۶۰مودیان، ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ساختمان دانشکده بهداشت در یاسوج تامین شد.

سیده رقیه پناهی با قدردانی از همکاری و همراهی اداره‌کل امور مالیاتی استان افزود: اجرای موفق طرح نشاندار کردن مالیات به‌عنوان الگویی موثر در تأمین منابع مالی توسعه زیرساخت‌های آموزشی و درمانی استان است.

پناهی اضافه کرد: با حمایت اداره‌کل امور مالیاتی و مشارکت آگاهانه مودیان، بخشی از درآمد‌های مالیاتی استان در قالب این طرح، به‌صورت هدفمند برای تامین اعتبار ساخت ساختمان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اختصاص یافت.

وی ادامه داد: این اقدام نه‌تنها منجر به تسریع در روند تکمیل این طرح حیاتی آموزشی شد، بلکه نمونه‌ای روشن از نقش مالیات در توسعه پایدار و ارتقای خدمات سلامت عمومی است.