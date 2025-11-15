

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سامانه‌ای ناپایدار از امروز (شنبه) تا صبح دوشنبه، جو منطقه را تحت تاثیر گرفته، علاوه بر کاهش دمای روزانه، در بعضی ساعات سبب وزش باد همراه با گردوخاک و به تناوب بارش‌هایی احتمالاً همراه با رعدوبرق، بخصوص برای نیمه غربی و مناطق شمالی استان خواهد شد.

با خروج سامانه مذکور، از ظهر دوشنبه تا پایان هفته، پدیده قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت. همچنین، کمینه دمای هوا که تا روز یکشنبه تغییرات زیادی نخواهد داشت؛ در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه به طور نسبی کاهش می‌یابد.

همچنین در پی پیش بینی ورود موجی ناپایدار از روز شنبه تا دوشنبه اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه هشدار زرد هواشناسی صادر کرد .