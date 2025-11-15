به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جشنواره لکوکاپ در کانون پرورش فکری خراسان شمالی فرصتی برای رقابت، یادگیری و لبخند در بین دانش آموزان فراهم شد.

در این جشنواره از سه استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی شرکت کردند.

این مسابقات با هدف ترویج تفکر علمی، خلاقیت و کار گروهی در میان کودکان برگزار شد.

لکوکاپ کودکان زمینه ساز کشف استعداد‌های علمی و تقویت روحیه خلاق در نسل آینده است.

در این جشنواره دانش آموزان در بخش‌های رباتیک، محاسبات ریاضی، برنامه نویسی، مهندسی خلاقیت کودکان و دو لیگ کارگاهی هوش مصنوعی و نجوم با هم رقابت کردند.

برترین‌های جشنواره، اردیبهشت سال آینده در رقابت‌های ملی در تهران شرکت می‌کنند.



