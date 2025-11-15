به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ تیم کاراته استان با کسب سه نشان رنگارنگ بر سکوی دومی مسابقات کارگران کشور ایستاد.

در این رقابت‌ها رئوف دست افکن و رضا صدیقی اول شدند و فردین سیفی عنوان سومی را کسب کرد.

همدان میزبان پیکار‌های کاراته قهرمانی کارگران کشور بود.

پذیرایی فوتبالیست‌های امید شمس آذر از نماینده خوزستان

در هفته هفتم لیگ برتر امید‌های کشور نماینده استان میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود.

این بازی از ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار می‌شود.

نماینده استان با یک پیروزی و دو تساوی و قبول سه شکست در جدول رده بندی گروه دوم لیگ برتر امید‌های کشور پنج امتیازی است.

پیروزی تیم والیبال مقدم قزوین مقابل نماینده تهران

تیم مقدم قزوین درهفته چهارم لیگ یک والیبال در سالن شهید بابایی با نتیجه ۳ -صفر مقابل نیروی زمینی به برتری رسید.

نماینده استان با کسب ۸ امتیاز در رده دوم گروه دو این رقابت‌ها قرار دارد.