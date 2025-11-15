فرماندار هشترود گفت: مخزن آب سد سهند هشترود از ابتدای امسال تاکنون به ۷۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ابراهیم حسنی افزود: مخزن آب سد سهند در ابتدای سال جاری دارای بیش از ۱۳۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی بود که با شروع فصل آبیاری مزارع پایاب سد و کاهش میزان ورودی این میزان در حال به حدود ۷۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

وی ادامه داد: متاسفانه آب منطقه‌ای استان برای تامین آب سد‌های پایین دست مزارع شهرستان طارم اقدام به رهاسازی چندین باره آب از مخزن سد‌های سهند و کلقان کرده است.

حسنی افزود: متاسفانه این رهاسازی‌های بیش از حد قبل از رسیدن به اهداف تعیین شده صرفا برای برداشت غیر مجاز در مزارع و شالیزار‌های شهرستان میانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرماندار هشترود گفت: همین موضوع موجب شده با کاهش حجم آب در پشت سد سهند، امکان برداشت آب شرب از محل تعیین شده در مخزن توسط آبفا برای تامین آب شرب شهر هشترود و ۲۲ روستای بخش نظرکهریزی با مشکل جدی مواجه شود.

وی با بیان اینکه الان سد فقط یک سوم آب دارد افزود: شهرهای پایین دست به هوای سد سهند برنج می‌کارند که از سال آینده هیچ گونه آبی به شهرستان‌های پایین دست آب برای آبیاری داده نخواهد شد.