معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توسعه ورزش در جامعه کارگری موجب ترویج فرهنگ کار، ارتقای بهرهوری و کمک به رشد اقتصادی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد چکشیان روز جمعه در حاشیه مسابقات قهرمانی کاراته کارگران کشور در همدان اظهار داشت: هدف ما از برگزاری این رویدادها تاکید بر سرمایهگذاری در تولید است، زیرا سرمایهگذاری در منابع انسانی مهمترین نوع سرمایهگذاری برای ارتقای بهرهوری و توسعه تولید بهشمار میرود.
وی ادامه داد: اگر این نگاه در جامعه کارفرمایی تقویت شود، هزینهکرد در ورزش بهعنوان یک سرمایهگذاری برای بهرهوری، تولید، نشاط و امیدآفرینی تلقی خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۲ هیات ورزشی کارگران در سطح کشور فعالیت دارد، گفت: این هیاتها ذیل فدراسیون ورزش کارگری، مسوولیت برگزاری رویدادهای ورزشی در سراسر کشور را بر عهده دارند و علاوهبر این، حدود ۳۰ انجمن تخصصی ورزشی در رشتههای مختلف فعال است که رویدادهای ملی و لیگهای کارگری را برگزار میکنند.
چکشیان با اشاره به ضرورت توجه استانها به توسعه ورزش کارگری اظهار داشت: توسعه ورزش در جامعه کارگری یعنی ترویج فرهنگ کار، ارتقای بهرهوری و کمک به رشد اقتصادی است.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ورزش کارگری یکی از مهمترین راهبردهای ارتقای نشاط و سلامت نیروی کار است، گفت: اگر به دنبال سلامت، رشد اقتصادی و بهبود شاخصهای اجتماعی هستیم، ورزش و سلامت نیروی کار از مهمترین راهبردها در این مسیر است.
چکشیان با اشاره به اهمیت نیروی انسانی به عنوان اصلیترین سرمایه کشور، گفت: ما دستگاه سرمایهگذاری برای تولید هستیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مهمترین سرمایهگذاری، سرمایهگذاری در نیروی انسانی است، اگر جامعه کارگری بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل میدهد، نگاه به ورزش کارگری نیز باید از همین منظر تقویت شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر نقش ورزش در ارتقای بهرهوری و نشاط نیروی کار افزود: اگر به دنبال سلامت، رشد اقتصادی و بهبود شاخصهای اجتماعی هستیم، ورزش و سلامت نیروی کار از مهمترین راهبردها در این مسیر است.
وی با اشاره بر اینکه در کشور ۷۰۰ مکان ورزشی فعال داریم که به جامعه کارگری خدمات ارائه میکنند، افزود: ۱۹۰ مجموعه ورزشی کارگری در کشور فعال است که در استان همدان نیز هشت مجموعه بهطور اختصاصی زیر نظر وزارت متبوع به کارگران خدمات میدهند.
وی ادامه داد: همچنین هیات ورزش کارگری و فدراسیون ورزش کارگری با حضور هیأتهای استانی در سراسر کشور فعالیت گستردهای در برگزاری مسابقات تخصصی و حمایت از ورزشکاران کارگر دارند.
چکشیان بر ضرورت توسعه ورزش قهرمانی در بین کارگران تاکید کرد و گفت: برگزاری این مسابقات قهرمانی، قلهای برای ایجاد انگیزه در میان کارگران سراسر کشور است تا به ورزش علاقهمند شوند، همه برنامهریزیها و هزینهکردها در حوزه ورزش، در واقع یک سرمایهگذاری ارزشمند است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان هم با اشاره به برگزاری مسابقه قهرمانی کاراته کارگران کشور در همدان اظهارکرد: بانوان کارگر کاراته کا از هشت استان کرمانشاه، تهران، اصفهان، سمنان، همدان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و لرستان در ۲ رشته کاتای انفرادی و کمیته انفرادی روز گذشته با هم رقابت کردند.
وهب مختاران با اشاره به اینکه این مسابقات در گروه آقایان هم در سالن امام علی دانشگاه آزاد همدان امروز جمعه برگزار شد، بیان کرد: این مسابقات نشاندهنده اهمیت و توجه ویژه به ورزش بانوان است و ما باور داریم که حمایت از این قهرمانان جوان باعث افزایش انگیزه و پیشرفت آنها خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان همچنین به بستر فراهم شده توسط هیات ورزشی کارگران استان همدان در دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود که این رویداد، علاوه بر شناسایی استعدادهای جدید، زمینهساز ایجاد برنامههای حمایتی و مشاورهای برای ورزشکاران زن استان باشد.
وی گفت: با توجه به تراز بالای مسابقات و کیفیت رقابتها، انتظار میرود که نتایج این رویداد به تقویت ورزش کاراته در کشور کمک شایانی کند.
مختاران بیان کرد: ما به آینده ورزشکاران خود ایمان داریم و امیدواریم با برنامهریزیهای درست و حمایتهای لازم، بتوانیم در آیندهای نزدیک شاهد موفقیتهای بیشتری در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.