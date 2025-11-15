

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز یزد، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میبد گفت: این دوره‌ها در سه مرحله پیش از تولید، حین تولید و پس از تولید طراحی و اجرا شده است و هدف از برگزاری آنها ارتقای کمی و کیفی آثار تولیدی و توانمندسازی هنرمندان فعال در حوزه صنایع‌دستی است.

بهجتی افزود: در این دوره‌ها ۳۰ هنرمند شاغل در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی شرکت کردند و آموزش‌های تخصصی در زمینه کسب‌وکار صنایع‌دستی، تدوین بیزنس پلن، توسعه محصول، بهینه‌سازی فرآیند تولید، کار با مواد اولیه، مراحل ساخت، پرداخت نهایی، ارائه محصول، مدیریت نقاط قوت و ضعف در فرآیند تولید، بودجه‌بندی، مالیات، بسته‌بندی، تبلیغات، بازاریابی و برند‌سازی دریافت کردند.

مسئول صنایع‌دستی میراث فرهنگی میبد، با اشاره به ظرفیت قابل توجه این شهرستان در حوزه صنایع‌دستی گفت: «در میبد ۶۰۰ نفر در ۲۰۰ کارگاه خانگی و تولیدی در رشته‌های زیلوبافی، سفالگری، کاربافی، میناکاری، گلیم‌بافی، چرم، منبت چوب، موتابی و کاشی هفت‌رنگ مشغول به فعالیت هستند.»

روح‌الله عربی افزود: توسعه مهارت‌های آموزشی و کسب‌وکار می‌تواند مسیر پایدارتری برای اشتغال و درآمد هنرمندان صنایع‌دستی در این شهرستان فراهم کند.