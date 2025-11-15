

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار رده بندی بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه امروز تیم ملی ایران با نتیجه ۵۷ - ۴۴ کره جنوبی را شکست داد و نشان برنز این رقابت‌ها را کسب کرد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران دیروز با شکست مقابل ژاپن در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه از صعود به فینال بازماند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه مقابل استرالیا و ژاپن شکست خورد، اما در مصاف با چین، کره جنوبی و تایلند پیروز شد و به مرحله حذفی رسید. در این مرحله ملی پوشان ایران مقابل چین پیروز شدند و به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی و وحید سعادت پور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه شرکت کرده است.