به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، صبح امروز شنبه ۲۴ آبان با ۴ کشتی گیر مازندرانی راهی شهر ریاض محل برگزاری این مسابقات شد.

على مومنى، رحمان عموزاد خلیلی، کامران قاسم پور و امیرحسین زارع کشتی گیران مازندرانی هستند که در این مسابقات برای کشورمان به روی تشک می‌روند.

این مسابقات از روز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه آغاز می‌شود.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت‌ها به شرح زیر است:

٥٧-على مومنى (مازندران)

٦٥ -رحمان عموزاد (مازندران)

٧٤- یونس امامى (تهران)

٨٦-کامران قاسم پور (مازندران)

٩٧-امیر على آذرپیرا (تهران)

١٢٥- امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: مهدى تقوى- احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى

دکتر بدنساز: آقا على قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیرى

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنج شنبه ۲۹ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۶:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۹ تا ۲۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۳۰ آبان ماه:

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۶ تا ۱۸: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق