حجم کنونی سد زاینده رود در استان اصفهان با ۴۴ درصد کاهش به ۱۳۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ مدیر بهرهبرداری سد زایندهرود، حجم کنونی این سد قوسی شکل را کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب سد زاینده رود بیان کرد و گفت: حجم کنونی سد زاینده رود ۴۴ درصد از مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.
احمدرضا صادقی افزود: یکی از پایینترین سطوح ذخیره سد زایندهرود در ۵۵ سال گذشته به شمار میرود.
وی ورودی آب به سد را در حال حاضر حدود ۵ و ۷ دهم مترمکعب بر ثانیه اعلام و تأکید کرد: میزان خروجی کنونی آب از سد زاینده رود ۱۴ ونیم مترمکعب بر ثانیه است.
کارشناسان میگویند: برای عبور از این بحران، باید شهروندان در مصرف آب صرفهجویی کنند.
آنطور که کارشناسان میگویند، هر اقدامی در کاهش مصرف آب، میتواند به حفظ ذخایر آب و کاهش نگرانیها کمک کند.
مردم اصفهان با سابقهای طولانی در مدیریت مصرف آب، همواره نشان دادهاند که توانایی همکاری در شرایط بحرانی را دارند و اکنون نیز نقش خود را در نجات این رودخانه حیاتی ایفا خواهند کرد.
بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان، با ورود سامانه بارشی به استان امروز در غرب استان بارش باران در مناطق و برف در ارتفاعات پیش بینی شده است.